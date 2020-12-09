مع تزايد عمليات التصفية بحق العراقيين في “دويلة الهول”.. اغتيال لاجئ عراقي متعاون مع قوى الأمن الداخلي 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تتزايد التصفيات الفردية داخل “دويلة الهول” بحق المتعاونين مع قوى الأمن الداخلي والنساء اللواتي يرفضن التعاليم “الإسلامية المتشددة” التي تفرضها نساء عناصر وأمراء تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزات ضمن المخيم.

وفي سياق ذلك،اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، رجلاً من جنسية عراقية، اليوم، أمام خيمته في القسم الأول بـ”دويلة الهول” في ريف الحسكة الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، كان القتيل متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي.

وتعد عملية الاغتيال التي حصلت اليوم هي السادسة التي تطال لاجئين من جنسية عراقية ومتعاونين وعاملين مع “قسد” والإدارة المدنية في مخيم “الهول” منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 1 ديسمبر/كانون الأول، مقتل لاجئ من جنسية عراقية برصاص مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في “دويلة الهول” جنوب شرقي الحسكة، حيث عمدوا إلى اغتيال اللاجئ عبر مسدس كاتم للصوت، أمام خيمته في القسم الثالث من دويلة “الهول”.

ونشر المرصد السوري، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بأن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” اغتالوا لاجئاً من جنسية عراقية متواجد ضمن القسم الرابع في “دويلة الهول”.