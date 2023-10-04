مع تزايد عمليات الخطف والسلب ضمن مناطق النظام.. عصابة تسلب مواطن مبلغ 14 مليون ليرة سورية شرقي درعا

محافظة درعا: سلب أفراد عصابة ملثمين، شخص من البدو، مبلغ مالي قدره 14 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى هاتفه النقال، أثناء توجهه إلى قرية الطيبة بريف درعا، لتسليم مبلغ مالي لشخص آخر، في بلدة الغرية الشرقية، بينما لاذ أفراد العصابة إلى جهة مجهولة.

وتنتشر عمليات الخطف في مناطق النظام بداعي الفدية أو لأسباب أخرى.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري، في 2 تشرين الأول الجاري، إلى إقدام مجهولين يستقلون سيارة نوع “كيا ريو” على اختطاف طفلة بعمر الـ 10 سنوات من مدينة نوى بريف درعا الغربي، عقب خروجها من المدرسة، في حين غادروا المنطقة إلى جهة مجهولة.