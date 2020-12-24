مع تزايد عمليات القتل داخل “دويلة الهول”.. مجهولون يغتالون لاجئاً عراقياً أمام خيمته

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون لاجئاً عراقياً أمام خيمته، في القسم الثالث من مخيم الهول الخاص باللاجئين العراقيين شرقي الحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن اللاجئ كان متعاون مع استخبارات “قسد” سابقاً.

وتعد عملية الاغتيال التي حصلت اليوم هي الثامنة التي تطال لاجئين من جنسية عراقية ومتعاونين وعاملين مع “قسد” والإدارة المدنية في مخيم “الهول” منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 10 ديسمبر/كانون الأول، عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون بالرصاص، بحق رجل من جنسية عراقية، أثناء خروجه من المسجد في القسم الرابع الخاص بالسوريين ضمن “دويلة الهول” في ريف الحسكة الشرقي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القتيل كان يعمل متعاوناً مع قوى الأمن الداخلي.

ويشهد مخيم الهول تزايداً في عمليات التصفيات الفردية بحق المتعاونين مع قوى الأمن الداخلي والنساء اللواتي يرفضن التعاليم “الإسلامية المتشددة” التي تفرضها نساء عناصر وأمراء تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزات ضمن المخيم.