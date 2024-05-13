مع تزايد نشاطات المسلحين المحليين.. “قسد” تداهم منازل وتعتقل 9 أفراد بتهمة الانتماء وتقديم الدعم للمهاجمين

محافظة دير الزور: داهمت قوات عسكرية من “قسد”، منازل في قرية الحوايج شرقي دير الزور، واعتقلت 9 أشخاص مشتبهين بالانتماء للمسلحين المحليين الذين يهاجمون مواقع “قسد” ويؤمنون الدعم لهم أثناء عمليات التسلل من مناطق غرب الفرات.

وتشهد المنطقة الفاصلة بين ضفتي نهر الفرات عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة، حيث يهاجم المسلحون المحليون، منذ أحداث ديرالزور في أواخر آب الفائت، مواقع قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي يزيد من الفوضى والفلتان الأمني والأعمال التخريبية.

وأشار المرصد السوري في 8 أيار، إلى أن مسلحين محليين هاجموا بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأربيجي، نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في مدرسة سويدان بريف ديرالزور الشرقي، أعقبها اشتباكات عنيفة بين المهاجمين وقوات سوريا الديمقراطية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية تصاعداً لافتاً في هجمات المسلحين المحليين، بتوجيهات من “حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.