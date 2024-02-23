مع تزايد نشاط “التنظيم”.. الأخير يستهدف بقنبلة سيارة عسكرية لـ “قسد” شرق ديرالزور

محافظة ديرالزور: استهدف مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، سيارة عسكرية تابعة لقوات “قسد”، بقنبلة هجومية، تزامنا مع مرورها في شارع العشرين بمدينة البصيرة شرقي دير الزور وسط معلومات عن وجود إصابات بين العناصر.

ويأتي ذلك، بالتوازي مع انتشار قوات عسكرية تابعة لـ”قسد”، على خلفية اشتباكات مسلحة بين عائلتين في المنطقة.

وأحصى المرصد السوري 37 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 18 قتيلا، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و3 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 28 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و2 مدني.

* 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 4 من العسكريين و 1 مدني .

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.