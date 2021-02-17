مع تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مجهولون يغتالون حارس مؤسسة مدنية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، حارسًا في مؤسسة مدنية “مجلس الشعب” ببلدة هجين بريف دير الزور، وذلك أثناء ممارسته لعمله في حراسة مجلس الوسط في البلدة.

ويأتي ذلك، في ظل تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور الخاضع لنفوذ “قسد”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 690 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 245 مدنياً، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 438 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.