مع تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور.. مجهولان يغتالان عنصر في “قسد”

محافظة دير الزور: قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، برصاص أطلقه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، في قرية سويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي.

يأتي ذلك، في ظل تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 765 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 271 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 490 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات