مع تزايد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذ “قسد”.. اغتيال مختار قرية في ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية بالرصاص، مواطناً يعمل مختار قرية “كومين”، اليوم، أمام منزله في قرية الحصين بريف دير الزور الشمالي، ولاذ القاتلون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق نفوذ “قسد” نشاطاً متزايداً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف عناصر “قسد” والعاملين في مؤسساتها المدنية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، اليوم، بأن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية هاجموا سيارتين عسكريتين تابعتين لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الحجنة قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتيل من عناصر “قسد” ووقوع عدد من الإصابات.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 622 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 219 مدنيا، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 399 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.