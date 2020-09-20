مع تزايد نشاط عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حماة الشرقي.. اختطاف 3 مواطنين وسرقة ممتلكاتهم.. ومقتل عنصر من المسلحين الموالين للنظام في انفجار لغم

اختطفت مجموعة مسلحة يعتقد أنهم من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، أمس، 3 مواطنين من أبناء ريف حماة الشرقي، وذلك في مزارع قرية بيوض في ناحية السعن، وسرق المسلحون نحو 30 رأس من الأغنام، وسيارات محملة بمحصول البصل.

على صعيد آخر، قتل عنصر من المسلحين الموالين لقوات النظام وأصيب 3 آخرين، جراء انفجار لغم أرضي يرجح أنه زرعه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف ناحية عقيربات شرقي حماة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، اليوم، مقتل ضابط برتبة “ملازم” في قوات النظام، وقائد عسكري بقوات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام، جراء اشتباكات دارت بينهم وبين عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، في البادية الجنوبية لمحافظة دير الزور.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 746 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 349 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.