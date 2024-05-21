مع تزايد هجمات “التنظيم”.. الفرقة 25 وتشكيلات قوات النظام تدفع بتعزيزات عسكرية إلى البادية

وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة من تشكيلات قوات النظام والفرقة 25 مهام خاصة، إلى مواقع قوات النظام في البادية السورية، وتضم التعزيزات دبابات ومدرعات ومدفعية ثقيلة وراجمات الصواريخ، بالتوازي مع نشاط خلايا التنظيم.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” شنوا هجوماً على موقع يتمركز فيه عناصر من الفرقة “25 مهام خاصة” التابعة لقوات النظام في بادية السخنة بريف حمص الشرقي استخدم فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث أسفر الهجوم عن مقتل ضابط برتبة مقدم وعنصرين آخرين من الفرقة، ويشار بأن قوات النظام دفعت بتعزيزات عسكرية، قبل أيام، إلى مناطق البادية السورية، تحضيراً للبدء بحملة تمشيط بحثاً عن خلايا “التنظيم”.