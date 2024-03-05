مع تزايد هجمات “التنظيم”.. الأخير يهاجم رعاة أغنام في بادية حمص

محافظة حمص: اندلعت اشتباكات بالأسلحة بين رعاة أغنام من قبيلة بني خالد من جهة، ومسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، إثر هجوم نفذه الأخير في بادية الشومرية بريف حمص الشرقي.

وفي سياق ذلك، وصلت مؤازرة للرعاة، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين مدة ساعة من الزمن قبل أن يتوارى عناصر ” التنظيم” في عمق البادية السورية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 167 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

127 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 66 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و18 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 23 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 43 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و3 مدنيين بينهم 2 من العاملين في جمع الكمأة.

– 32 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 6 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 15 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.