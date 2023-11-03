مع تشديد قبضتها الأمنية في مدينة حلب.. قوات النظام تعتقل 10 سيدات بحجة مخالفة القوانين  

محافظة حلب: اعتقل عناصر حاجز حي الأشرفية التابع لقوات النظام، سيدات بحجة مخالفة القوانين، حيث جرى اقتياد 10 سيدات من مهجري مدينة عفرين إلى مركز أمني، أثناء عبور الحاجز، بحجة حيازة مبالغ مالية تقدر أكثر من 150 ألف ليرة سورية، وأجهزة خليوية غير مجمركة.

كما أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام على إنشاء حاجز جديد لها يفصل بينه وبين الحاجز القديم بضعة أمتار فقط، تزامنا مع شن حملة اعتقالات عشوائية تطال المعفيين من الخدمة الإلزامية، والمرضى.

ويشتكي المدنيون من مضايقات عناصر الحواجز المنتشرة بشكل فوضوي كـ حاجز المخابرات الجوية والأمن العسكري والأمن السياسي والفرقة الرابعة، بيد أن كل الحواجز تتواجد على مسافة متقاربة جداً، وعملية العبور من تلك الحواجز المذكورة تتم بفرض إتاوات مالية على كل شخص.

كما يعاني المدنيون في مناطق ريف حلب الشمالي من صعوبات جمة، لا سيما أثناء توجههم إلى مركز مدينة حلب، وغالبا ما يتعرضون لمضايقات واعتقالات تعسفية من قبل الحواجز المنتشرة بشكل عشوائي في المنطقة لفرض سطوتهم على المدنيين.

وما يقلق المدنيون هو التعامل بأسلوب غير لائق، ولا سيما الذين يتلقون العلاج في البلد وسط مدينة حلب، حيث جرى تقييد حريتهم والانتقال بين الأحياء، دون أخذ بعين الاعتبار الأحوال الصحية لديهم.

وشددت حواجز النظام في أحياء مدينة حلب قبضتها الأمنية في الفترة الأخيرة، لفرض الإتاوات واقتياد الشبان إلى التجنيد الإجباري.

وفي 20 تشرين الأول الفائت، أقدم عناصر حاجز تابع لأمن الدولة على اعتقال مواطن في العقد الرابع من العمر، أثناء توجهه إلى مدينة حلب، قادماً من مناطق ريف حلب الشمالي، دون معرفة التهم الموجهة إليه، حيث جرى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

ويشار إلى أن المواطن من مهجري منطقة عفرين، وينحدر من قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين.