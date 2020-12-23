مع تصاعد الانفلات الأمني شمالي حلب.. مقتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات في بلدة شمارين.. واختطاف مدني في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب 4 آخرين بينهم مدني، مساء اليوم، جراء استمرار الاشتباكات بين لواء المعتصم من جهة، والجبهة الشامية من جهة أخرى، في “مخيم النور” بالقرب من بلدة شمارين بريف حلب.

على صعيد متصل، اختطفت مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع “سنتافيه”، شاباً في مدينة الباب شمال شرقي حلب، وألقوه على أحد الشوارع الفرعية بعد إصابته بجروح ولكمات في أنحاء جسده.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن المسلحون يتبعون للجبهة الشامية الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل قليل، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا، قرب مخيم النور الواقع في بلدة شمارين بريف حلب الشمالي، على خلفية محاولة عناصر من لواء المعتصم اعتقال شاب مهجر من أبناء بلدة تل رفعت، من داخل مخيم النور قرب بلدة شمارين، في حين تصدى لهم عناصر من الجبهة الشامية، ودارت اشتباكات بين عناصر الفصائل، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، وسط مناشدات واستغاثات الأهالي وسكان المخيم تطالب بتدخل الشرطة العسكرية لإيقاف هذه الاشتباكات.