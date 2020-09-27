مع تصاعد الانفلات الأمني في مناطق “نبع السلام”.. مقتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا بانفجار لغم في ريف رأس العين 

قُتل عنصر من فرقة السلطان مراد الموالي لتركيا، اليوم، جراء إنفجار لغم أرضي زرعه مجهولون في قرية الصالحية غرب مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

وتشهد منطقة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، استياءًا شعبياً متصاعداً على خلفية الفوضى والفلتان الأمني المسيطر على المنطقة من استهدافات وتفجيرات وخطف وقتل، في ظل تقاعس الفصائل وانشغالها بممارسة الانتهاكات بحق من تبقى من أهل المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد، في 26 أيلول/سبتمبر، انفجاراً عنيفاً على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، نتيجة سيارة مفخخة انفجرت عند مجمع حديد الخردة في منطقة الصناعة بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل واستشهاد 7 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين، بالإضافة لأضرار مادية في موقع التفجير.