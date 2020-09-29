مع تصاعد الانفلات الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.. الأهالي يعثرون على جثة ملقاة بالقرب من مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي بالقرب من مدينة إدلب، اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية ملقاة على الطريق الواصل ما بين مدينة إدلب وبلدة المسطومة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ “تحرير الشام” والفصائل في إدلب، ونشاط لخلايا الاغتيالات التي تستهدف مدنيين وعسكريين في تلك المناطق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، مقتل مدني جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي، يذكر أن القتيل ينحدر من قرية أرنبا بجبل الزاوية.

وشهدت الساعة الفائتة تصاعداً في الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، حيث وثّق المرصد السوري مقتل عنصر من الفرقة الأولى الساحلية متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر استهداف سيارة قرب قرية الزعينية، ليرتفع عدد القتلى جراء ذلك الاستهداف إلى 2 وهم قيادي في الفرقة الأولى الساحلية وعنصر توفي متأثرا بجراحه أمس.

على صعيد متصل، اغتال مجهولون يستقلون دراجة نارية، قيادي في فيلق الشام الموالي لتركيا، في قرية تلعادة، ثم لاذ المسلحون بالفرار إلى مكان مجهول.

وكان قد أصيب عنصر من الفرقة الأولى الساحلية، جراء استهدافه مع مجموعة من مرافقيه بالأسلحة الرشاشة من قبل مجهولين، قرب قرية الزعينية على طريق “m4” غرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 670 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 197 مدنيا بينهم 23 طفلاً و19 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و390 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و70 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.