مع تصاعد الحركة التجارية على الطريق.. خلاف جديد بين القوات الروسية وقسد حول آلية عمل اتستراد “حلب – الحسكة” الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلاف جديد، نشب بين القوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية بما يتعلق باستخدام اتستراد “حلب – الحسكة” مع تصاعد كبير بسير القوافل التجارية على الطريق، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس عمدوا صباح اليوم إلى توقيف عدد كبير من الشاحنات التجارية وعدم السماح لهم باستخدام الطريق.

كما جرى إبلاغ قسد من قبل الروس بأن الطريق الذي جرى افتتاحه بشكل رسمي قبل 3 أيام، مخصص بالدرجة الأولى لعبور السيارات المدنية، على أن يكون هناك عدد معين من الشاحنات التجارية يسمح لها بالعبور.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، سير قوافل من السيارات المدنية والشاحنات التجارية على طريق “حلب-الحسكة” المعروف بـ”m4″، حيث تدخل السيارات التجارية ابتداءً من المعابر الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام في ريف حلب الشرقي مرورا بمحافظة الرقة وصولا إلى الحسكة وبالعكس، بينما سارت المركبات المدنية على الطريق الواقع ضمن نفوذ “الإدارة الذاتية” بشكل طبيعي.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن عربات روسية رافقت شاحنات تابعة لشركة القاطرجي محملة بالنفط كانت تسير على طريق “m4″، في حين حصل خلاف بين القوات الروسية و”قسد” بسبب مرور تلك الشاحنات.

عدسة المرصد السوري ترصد توقف الشاحنات التجارية على طريق الحسكة – حلب الدولي نتيجة عدم السماح لها بالعبور من قبل القوات الروسية