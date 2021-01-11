مع تصاعد الفوضى المصحوبة بانفلات أمني ضمن مناطق “قسد”.. مسلحون يغتالون مواطناً في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري عملية اغتيال جديدة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، حيث اغتال مسلحون مجهولون مواطناً أمام المشفى الجراحي في بلدة الشحيل، بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد السوري خلال اليوم، إلى أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى اقتحام منزل “الحاج طليوش” أحد وجهاء قبيلة “العكيدات”، و اغتالوه برفقة نجله وشخص ثالث كان متواجد معهما، وذلك في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، يعتبر “الحاج طليوش” أحد أبرز وجهاء قبيلة “العكيدات”، وأبنه يعمل كمسؤول عن الكهرباء في قرية الحوايج.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 642 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 226 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 412 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.