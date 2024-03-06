مع تصاعد المظاهرات ضد “الهيئة” وزعيمها “الجولاني”.. حكومة الإنقاذ تفرج عن 420 سجينا شملهم العفو

مع تصاعد المظاهرات ضد “الهيئة” وزعيمها “الجولاني”.. حكومة الإنقاذ تفرج عن 420 سجينا شملهم العفو

أفرجت “حكومة الإنقاذ” عن 420 سجينا بمقتضى مرسوم العفو الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء في الحكومة.

وأصدرت “حكومة الإنقاذ” السورية، أمس، مرسوم عفو عن السجناء المحكومين، بالتوازي مع تصاعد المظاهرات ضد “الجولاني”.

ويتضمن نص قرار العفو عن مرتكبي الجرائم، ويشترط العفو إسقاط الحق الشخصي في دعاوى الحق الشخصية، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، ويستثني جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر، ويزيد تعزيزها المالي على ألف دولار أميركي.

وأبلغ أمس، مندوبي الوزارة الأوقاف التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في مديريات الأوقاف وعن طريق مسؤولي المتابعة، الأئمة والخطباء في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام، الإلتزام بنص خطبة الجمعة المقررة من قبلهم.

كما استدعت وزارة الأوقاف التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” بعض من خطباء وأئمة مساجد في مناطق نفوذها، لخروجهم عن نص خطبة الجمعة المقررة من قبل وزارة الأوقاف، وتكلمهم عن الظلم والإجرام في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

وتشهد مناطق نفوذ “الهيئة” احتجاجات يومية متصاعدة ضد “الجولاني”، فقد خرجت اليوم، مظاهرة نسائية ضمت العشرات من النساء في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي ضد هيئة تحرير الشام، برفع الظلم والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة عاجلة للموقوفين في السجون ورحيل “أبو محمد الجولاني” قائد “الهيئة”.

ورصد المرصد السوري، خروج مظاهرات في ببلدة بنش وتفتناز وكللي وسرمدا بريف إدلب، والأتارب ودارة عزة بريف حلب، إضافة إلى مظاهرة مركزية وسط مدينة إدلب ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”.