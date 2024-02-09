مع تصاعد عمليات الاغتيال بالمنطقة.. مقتل عنصر من المخابرات العسكرية مقرب من حزب الله اللبناني برصاص مسلحين في ريف دمشق

مع تصاعد عمليات الاغتيال بالمنطقة.. مقتل عنصر من المخابرات العسكرية مقرب من حزب الله اللبناني برصاص مسلحين في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: قتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام وهو أحد المقربين من حزب الله اللبناني، في عملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين اليوم الجمعة، حيث جرى استهدافه بالرصاص، أمام منزله في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، وذلك بعد متابعة تحركاته.

ويأتي ذلك، على خلفية انتشار الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لنفوذ قوات النظام في عموم مناطقها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 5 شباط الجاري، اغتيال رجل أعمال وموالي لقوات النظام، من قبل مسلحين مجهولين، بعد اختطافه من بين مجموعة أشخاص في مزرعة ليلة أمس، حيث عثر على جثته صباح اليوم، مقتولاً ذبحاً في منطقة المشكونة على طريق سحل – يبرود بريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المقتول يعتبر من أبرز الداعمين لمجموعات مسلحة تتبع لقوات النظام في المنطقة، من خلال واردات معمل يملكه.