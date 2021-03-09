مع تصاعد عمليات القتل في المخيم.. العثور على جثة لاجئ عراقي الجنسية ضمن “دويلة” الهول

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثرت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” اليوم الثلاثاء، على جثة لاجئ من الجنسية العراقية، مقتولًا ضمن القسم الثاني من مخيم “الهول” في ريف الحسكة الشرقي، وذلك في ظل تصاعد عمليات الاغتيال والفوضى التي يشهدها مخيم “الهول”

المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أمس الأول أنه ضمن مسلسل الاغتيالات اليومية الذي يشهده مخيم “الهول” أو مايعرف بـ “دويلة الهول” في ريف الحسكة الشرقي، وفي تطور لافت من تصاعد عمليات الاغتيال التي تطال في غالبها لاجئين من الجنسية العراقية خلال الفترة الأخيرة، على يد أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”، رصد المرصد السوري اليوم الأحد، عملية اغتيال جديدة ضمن المخيم، طالت طفلاً من الجنسية العراقية، وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات في الرأس والكتف، أثناء تواجده في القسم الأول من مخيم “الهول”