مع تفاقم أزمة الخبر.. جرحى مدنيون في اقتحام فرن آلي بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: اقتحم أهالي مدينة دير الزور أحد الأفران الآلية في المدينة التي تخضع لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، واعتدوا على صاحبه، بسبب تفاقم أزمة الخبز بعد تطبيق آلية جديدة لتوزيع مادة الخبر، مما أدى لوقوع ثلاث إصابات بين الطرفين بينهم حالة خطيرة، نقلوا على إثرها إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الأفعال بعد معاناة الأهالي في تأمين المادة التي تنتج بكميات والتي لا تفي احتياج الأهالي، فضلا عن ارتفاع سعرها.

وأشار المرصد السوري في 27 من تموز الجاري، معاناة الأهالي من أزمة خبز حادة منذ أكثر من 10 أيام بعد تطبيق آلية جديدة لتوزيع المادة، لتشمل المشاكل ضعف الشبكة، ونقص كميات الطحين، وانقطاع التيار الكهربائي عن الأفران. هذه العوامل حرمت العديد من العائلات من مخصصاتها من الخبز، مما دفع الكثيرين إلى شراء الخبز السياحي بأسعار مرتفعة تصل إلى 10 آلاف ليرة سورية للربطة الواحدة.