مع تفاقم الأوضاع المعيشية.. عائلتان تغادران مخيم الركبان باتجاه ريف حمص

غادرت عائلتان تتألفان من أربعة أشخاص من مخيم الركبان المنسي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر، عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري حيث توجهت إحدى العائلات إلى مدينة تدمر والأخرى إلى مدينة القريتين بريف حمص، نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية في المخيم والحصار المفروض من قبل الميلشيات الإيرانية و النظام السوري.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم شيئا فشيئا داخل مخيم الركبان “المنسي” ضمن منطقة الـ 55 عن مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، في ظل مواصلة النظام وحواجزه تضييق الخناق على الأهالي داخل المخيم، رداً على مطاردة جيش سوريا الحرة لمتعاون مع النظام وأجهزتها الاستخباراتية لاعتقاله.

وتواصل قوات النظام منذ الأسبوع إغلاق الطريق التجاري الوحيد الذي يربط بين مناطق سيطرة قوات النظام بمنطقة المخيم، ما أدى إلى نفاذ مواد التدفئة، تزامناً مع موجة صقيع تجتاح المخيم.