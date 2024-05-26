مع تفاقم الانفلات الأمني.. اعتقال واختطاف 9 ومقتل وإصابة 3 في درعا خلال 24 ساعة

مع تفاقم الانفلات الأمني.. اعتقال واختطاف 9 ومقتل وإصابة 3 في درعا خلال 24 ساعة

تحتل محافظة درعا المرتبة الأولى في حوادث تندرج ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني، في ظل تعدد التشكيلات العسكرية واختلاف ولاءاتهم، الأمر أدى إلى تزايد معدل الجرائم والاستهدافات والاغتيالات وعمليات الاختطاف من قبل مجهولين، بينما يغيب القانون والمحاسبة في المنطقة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل وإصابة 3، واعتقال 6 واختطاف 3 من قبل مسلحين مجهولين خلال 24 ساعة مضت.

فيما يلي التفاصيل:

– اعتقل عناصر اللواء الثامن الموالي لروسيا 6 أشخاص من عشيرة “الرويضان” في عملية مداهمة لخيم البدو.

– اختطاف شاب يعمل في تربية الأغنام، وذلك في مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي.

– اختطاف ضابط وعنصر من مرتبات الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام في منطقة اللجاة.

– مقتل مواطن يعمل لصالح المخابرات العسكرية باستهداف مجهولين في مدينة الصنمين شمالي درعا.

– قتلت سيدة وأصيب شاب إثر استهدافهما بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين بريف درعا الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يحمل مسؤولية الفوضى والفلتان الأمني المستشري في درعا للنظام السوري وأجهزته الأمنية، ويجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي المدني السوري من سلسلة الكوارث التي تعصف بحياته اليومية وضمان انتقال سلمي للسلطة، ومحاسبة رموز النظام وجميع قتلة أبناء الشعب السوري.