مع تفاقم الفلتان الأمني في درعا.. مقتل 12 بينهم متعاون مع “حزب الله” اللبناني في النصف الأول من أيار

مع تفاقم الفلتان الأمني في درعا.. مقتل 12 بينهم متعاون مع “حزب الله” اللبناني في النصف الأول من أيار

يستمر الفلتان الأمني بالتصاعد يوماً تلو الآخر في درعا وسط عجز كامل للأجهزة الأمنية التابعة للنظام عن وضع حد له، حيث استشرى بشكل واسع وتصاعد في الآونة الأخيرة.

ولا تزال المحافظة ومنذ سيطرة قوات النظام عليها بدعم روسي في العام 2018 تعاني من تفاقم حالات القتل والاستهدافات والاغتيالات والتفجيرات والجرائم ومعظم المتسببين بهذا الفلتان الأمني الكبير من المجهولين بسبب تعدد الجهات المتداخلة في المحافظة، مما يجعلها الأكثر من بين المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات النظام من حيث الفلتان الأمني.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من دوره كمؤسسة حقوقية، تابع ملف الفلتان الأمني في درعا، حيث سجل 9 حوادث تندرج ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني، أسفرت عن مقتل 12 منذ مطلع شهر أيار.

وهم كالتالي:

– 1 مدني

– 7 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 2 من اللواء الثامن الموال لروسيا

– 1 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 من المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 115 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 157 شخصا، هم:

– 44 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 43 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموال لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 40 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 2 من المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني

– 1 مجهول الهوية