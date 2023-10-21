مع تفشي الأمراض بشكل كبير.. واقع متردي جداً يعاني منه القطاع الصحي في مدينة دير الزور

تعاني مدينة دير الزور من واقع صحي سيئ جداً وتفشي الأمراض فيها بسبب الفساد الحكومي وهجرة الأطباء من المدينة بسبب التهميش الذي يواجهونه من قبل المخابرات التابعة لقوات النظام، حيث تعاني المدينة من نقص كبير في عدد الأطباء والممرضين والفنيين الصحيين بسبب تدني الرواتب الزهيدة التي تقدمها حكومة النظام، وارتفاع الأسعار في الأسواق.

وأصبح راتب الطبيب 10 دولارات والممرض راتبه الشهري لا يتعدى 6 دولارات، مما اضطر عدد كبير منهم للعمل بالقطاعات الخاصة ومنهم من هاجر البلاد.

وتعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية في ظل وجود منظمات الأمم المتحدة والتي تقدم الأدوية والمعدات الطبية للمشافي الحكومية.

تتم سرقتها من قبل مسؤولي المشافي وذلك لإجبار المريض على الذهاب الى العيادات الخاصة يقيم عليها المسؤولين ودفع مبالغ مالية باهضة في تلك العيادات

يقول (ح.ع) للمرصد السوري لحقوق الإنسان:

لدي طفل يعاني من مرض الحصبة وذهبت به إلى المشافي الحكومية في المدينة، حيث لايوجد دواء ولا رعاية صحية ولا كادر طبي مختص في تلك الأمراض، واضطررت بالذهاب الى العيادات الخاصة ودفع مبالغ مالية باهضة وشراء أدوية من خارج المشفى.

بدوره يقول (أ.ن) للمرصد السوري لحقوق الإنسان: أعاني من امراض القلب والسكر، وذهبت إلى أحد المشافي الحكومية في مدينة دير الزور، ولم أجد أي دواء يخدم حالتي الصحية، طالبت مدير المشفى بالدواء والرعاية الصحية، واكتفى بالقول (هاذ الموجود نحنا بحالة حرب)، اضطررت لقطع مسافات كبيرة والذهاب الى محافظة أخرى بقصد الطبابة ودفع مبالغ مالية باهضة للعلاج.