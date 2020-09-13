مع تفشي وباء “كورونا” وظهور إصابات جديدة.. تطبيق الحجر الصحي على مستشفيين في شمال غرب سورية

أعلنت إدارة مشفى “الكنانة” في مدينة دارة عزة غرب حلب تطبيق الحجر الصحي على المشفى بمن فيه، بعد التأكد من وجود حالة إصابة بفيروس “كورونا” داخل المشفى.

على صعيد متصل، قررت إدارة مشفى الأمل في منطقة الغندورة في جرابلس شرق حلب إغلاق المشفى لمدة 14 يوما، ودعت جميع كوادرها إلى الإلتزام بالحجر المنزلي.

يأتي ذلك في إطار حماية الكوادر الطبية من العدوى وخوفا من مشاركتها في نقل الفيروس إلى المراجعين والمرضى، تزامنا مع الإقبال الكبير على المشافي وانتشار الفيروس في الآونة الأخيرة بشكل كبير.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى يوم أمس، ارتفع إلى 213 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و71 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و 140 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.

ووثق المرصد السوري وفاة طبيب، كان مصابا بفيروس “كورونا”، في ريف حلب الشمالي الخاضع لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.