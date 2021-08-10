مع تواصل القصف البري على درعا.. مجهولون يهاجمون جاجزًا لقوات النظام في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: لا تزال مدينة درعا البلد ومناطق في الريف الدرعاوي تتعرض لقصف متقطع بالأسلحة الثقيلة، من قبل الفرقة الرابعة وقوات النظام. دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، رصد نشطاء المرصد السوري اشتباكات بين مسلحين مجهولين من جهة، وعناصرحاجز عسكري لقوات النظام من جهة أخرى، بين بلدتي أم المياذن و النعيمة في ريف درعا الشرقي، تزامن ذلك مع قصف مدفعي لقوت النظام على بلدة أم المياذن، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا بالرشاشات وقذيفة “آربيجي”، عند منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، حاجزًا أمنيًا لقوات النظام في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، فيما دارت اشتباكات بين المسلحين من جهة وعناصر الحاجز الأمني من جهة أخرى، قبل أن ينسحب المهاجمون إلى جهة مجهولة، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، إضافة إلى إصابة طفل بالرصاص العشوائي.

على صعيد متصل، هاجم مسلحون مجهولون، مركز مديرية المنطقة الواقعة ضمن المربع الأمني التابع للنظام في مدينة نوى بالأسلحة الخفيفة وقذائف “الآربيجي”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، استهداف مسلحين مجهولين لسيارة إطعام تابعة لإحدى تشكيلات قوات النظام بالأسلحة الرشاشة على طريق صيدا- كحيل بريف درعا الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر بجروح أحدهم بحالة خطيرة.