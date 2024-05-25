مع توقف محطة علوك واعتماد الأهالي على مياه الصهاريج.. ظهور أعراض تسمم على عشرات الأطفال في تل تمر بريف الحسكة

مع توقف محطة علوك واعتماد الأهالي على مياه الصهاريج.. ظهور أعراض تسمم على عشرات الأطفال في تل تمر بريف الحسكة

محافظة الحسكة: وصلت عشرات حالات التسمم إلى مشافي بلدة تل تمر بريف الحسكة، جلهم أطفال تظهر عليهم حالات غثيان وإسهال وفقدان الشهية، نتيجة شرب مياه غير صالحة، بعد اعتماد الأهالي على الصهاريج.

ويعتمد الأهالي على مياه الصهاريج دون مراعاة صلاحيتها للشرب بسبب الفقد، في ظل توقف محطة علوك الواقعة ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “نبع السلام”.

وانتشرت في الآونة الأخيرة حالات تسمم مشابه في المنطقة ولا سيما بين الأطفال، لاعتمادهم على مياه الصهاريج.

ويقول مصدر طبي من بلدة تل تمر في حديثه مع نشطاء المرصد السوري:”لعدم تعقيم مياه الصهاريج الواصلة إلى البلدة أدى إلى وصول عشرات حالات التسمم إلى مشافي البلدة، غالبيتهم أطفال مصابين بحالات الإسهال والغثيان وفقدان الشهية”.

ولإيجاد حل، يتطلب من الجهات المعنية مراقبة تعقيم الصهاريج المحملة بالمياه قبل توزيعها على الأهالي، بالإضافة إلى الضغط على الجانب التركي لضخ مياه محطة علوك على المناطق ضمن نفوذ “الإدارة الذاتية” وإبعاد المدنيين عن استخدم المياه كسلاح حرب.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا منذ سيطرتها على مناطق “نبع السلام” لجأت إلى استخدام المياه كسلاح حرب ضد المدنيين، دون مراعاة القوانين الدولية.