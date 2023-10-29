مع دخولها الشهر الثالث.. تجدد المظاهرات السلمية وسط مدينة السويداء للمطالبة بإسقاط النظام وتطبيق القرار 2254

محافظة السويداء: توافد العشرات من أبناء السويداء اليوم إلى ساحة السير/الكرامة وسط المدينة للمشاركة في مظاهرة جديدة خرجت اليوم للمطالبة بالحرية وإسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي 2254 وإطلاق سراح المعتقلين، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للنظام، ورفعوا لافتات تؤكد على استمرارهم في مطالبهم حتى تحقيقها وعلى استمرار الانتفاضة الشعبية بشكل سلمي حتى إسقاط النظام والانتقال السياسي والسلمي للسلطة، ويشار بأن المظاهرات مستمرة في مدينة السويداء ليومها الـ 74 على التوالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 27 تشرين الأول الجاري، توافد حشود غفيرة من أهالي قرى وبلدات إلى ساحة الكرامة في وسط مدينة السويداء، تحت شعار ” تجمع معلمي السويداء لأجل الحرية والكرامة ودولة المؤسسات، وسط تريد هتافات تنادي بالحقوق المشروعة ومناهضة للرأس النظام السوري.

ويطالب المنتفضون للشهر الثالث على التوالي، تطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس الأسد وإسقاط نظامه، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه.