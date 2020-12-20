مع دخول أكثر من 50 شاحنة وآلية يوم أمس.. ارتفاع تعداد الآليات الأميركية التي دخلت الأراضي السورية منذ مطلع الشهر إلى نحو 150

مع دخول أكثر من 50 شاحنة وآلية يوم أمس.. ارتفاع تعداد الآليات الأميركية التي دخلت الأراضي السورية منذ مطلع الشهر إلى نحو 150

تواصل القوات الأميركية العاملة ضمن “التحالف الدولي”، استقدام التعزيزات العسكرية واللوجستية نحو قواعدها شمال شرق سورية، حيث احصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، دخول نحو 150 شاحنة وآلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية إلى الأراضي السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث دخلت الآليات والشاحنات على 4 دفعات عبر معبر الوليد الحدودي في المنطقة.

آخر تلك الدفعات كانت أمس، حيث دخلت نحو 52 آلية وشاحنة وتوجهت نحو قاعدة تل بيدر بريف الحسكة ولا صحة إطلاقاً لما روجته وسائل إعلام النظام عن دخول رتل أميركي اليوم وأن تعداده بلغ 73 آلية، وقبل 6 أيام وبتاريخ 14 الشهر تحديداً، دخل رتل مؤلف من 25 شاحنة وآلية نحو القواعد الأميركية في ريفي الحسكة ودير الزور، بينما الدفعة الثالثة دخلت الأراضي السورية بتاريخ السادس من الشهر الجاري وضمت 30 آلية، أما الدفعة الأخيرة فكانت في الثالث من ديسمبر الجاري وتألف الرتل حينها من 40 آلية وشاحنة توزعت على المواقع الأميركية في دير الزور والحسكة.

الجدير بالذكر أن التعزيزات الأميركية المتواصلة تصب في مصلحة قوات سوريا الديمقراطية التي تحتاج إلى دعم التحالف، في تحركاتها وعملياتها وحملاتها الأمنية في مناطق نفوذها، والتي تجد صعوبة بالغة بإحكام السيطرة على المنطقة على الرغم من تواجد التحالف.