مع دخول اليوم الـ27 على انقطاع مياه الشرب.. الأعطال الكهربائية تؤخر وصول مياه الضخ إلى خزانات الحمة في الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا تزال مياه الشرب مقطوعة عن مدينة الحسكة ومناطق في أريافها لليوم الـ27 على التوالي، بعد تشغيل “محطة علوك” يوم أمس، ووصول مياه الشرب إلى تل تمر وخزانات المياه في منطقة “الحمة”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن مياه الشرب ستضخ بعد امتلاء الخزانات التي تحتاج إلى أكثر من 25 ساعة من الضخ المتواصل، بينما انقطع التيار الكهربائي الذي يغذي محطة علوك، مساء أمس، بسبب انهيار العوازل في سد تشرين المغذي الرئيسي للمنطقة، أي أن خزانات مياه الشرب في “الحمة” لا تزال فارغة، مما قد يؤخر وصول مياه الشرب لساعات قادمة.

والجدير بالذكر أنه تم تشغيل 6 آبار فقط من أصل ما يقارب 12 بئراً، وذلك بعد توقف تشغيل محطة علوك بشكل كامل لأكثر من 25 يوماً، بينما لا تزال المياه مقطوعة عن الحسكة وريفها 27 يوماً.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 ديسمبر/كانون الأول، أنه من المرتقب أن تعود المياه إلى مدينة الحسكة وضواحيها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تقوم فرق الصيانة برفقة الهلال الأحمر السوري بأعمال صيانة لمحطة علوك الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين (سري كانييه)، وذلك بحماية من قبل القوات الروسية، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن طبيعة الاتفاق، فيما إذا كانت قسد ستقوم بإيصال الكهرباء إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة مقابل ذلك.