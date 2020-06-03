مع غياب الرقابة الغذائية في مناطق نفوذ تحرير الشام.. نحو 150 شخصا أصيبوا في تسمم غذائي في إدلب

أصيب نحو 150 شخصا بحالات تسمم متفاوتة، اليوم، في مدينة إدلب، نتيجة تناولهم وجبات جاهزة من أحد مطاعم المدينة، حيث يستخدم المطعم موادا منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة.

على صعيد متصل، تغيب الرقابة الغذائية والتموينية عن المطاعم والمحال التي تبيع المواد الغذائية في ظل غياب دور “حكومة الإنقاذ” ومؤسساتها المشغولة بجمع الضرائب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 13 أيار الفائت، حالات تسمم ضمن مخيمات الشمال بمحافظة إدلب، حيث نقل نحو 40 مدني بينهم نساء وأطفال من مخيمات فرج الله والزيتون والتوحيد الواقعة في كللي شمال إدلب إلى المراكز الطبية والمشافي، وذلك نتيجة تناولهم لوجبات إفطار قُدمت إليهم من قبل “جمعيات ومنظمات خيرية”.

وكان المرصد السوري رصد في 12 أيار الفائت، نقل عشرات النازحين ضمن أحد مخيمات شمال إدلب إلى المشافي والمراكز الطبية خلال الساعات الفائتة، جراء تسمم غذائي، حيث نقل أكثر من 65 من النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال من مخيم “رعاية الطفولة” بريف إدلب الشمالي، بعد تعرضهم لتسمم غذائي على خلفية تناولهم لوجبة إفطار كانت أحد “الجمعيات الخيرية” قد قدمتها لهم، وقالت مصادر المرصد السوري حينها، أنه تم تجهيز الطعام في ساعات الصباح الأولى ووضعه في أطباق من البلاستيك وتوزيعها على النازحين ضمن المخيم.