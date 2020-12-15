مع غياب الطائرات الحربية الروسية.. هجوم عنيف لتنظيم “الدولة الإسلامية” يسفر عن مقتل 11 عنصراً من “الدفاع الوطني” الموالي للنظام في ريف حماة الشرقي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل ما لايقل عن 11 عنصراً من “الدفاع الوطني” الموالية لقوات النظام جراء المعارك العنيفة والهجمات التي نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية”، منذ فجر اليوم، على محاور قرى رسم أبو الميال وجب أبيض والشحاطية وطوال القيصوم ورسم شيبة في ريف أثريا ضمن بادية حماة الشرقية، في ظل غياب تام للطائرات الروسية عن أجواء المنطقة لأكثر من 24 ساعة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تمكن قوات النظام والمسلحين الموالين لها والميليشيات التابعة لروسيا، من تمشيط عدة مواقع إضافة إلى قرية مريجب الجملان في ريف حماة الشرقي، بدعم جوي من الطائرات الروسية، حيث استهدفت مواقع التنظيم بنحو 40 غارة جوية.

وبذلك، يرتفع عدد الخسائر البشرية خلال الـ48 ساعة إلى 33 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة إلى عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث قتل 15 عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينما قتل 18 عنصر في قوات النظام والمليشيات الموالية لها، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

كما ارتفع عدد الغارات تزامناً مع الاشتباكات البرية خلال الفترة ذاتها إلى أكثر من 100 غارة جوية روسية، إضافة لعدة غارات من طائرات حربية تابعة للنظام.

ونشر المرصد السوري، أمس، أنه تتواصل المعارك العنيفة بين مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام المدعومة بمسلحين موالين لها من جهة أُخرى، حيث دارت اشتباكات عنيفة اندلعت منذ الصباح، في منطقة جبل “البشري” وعند مثلث “حلب – حماة – الرقة”.

وتحاول قوات النظام المدعومة بمسلحين موالين لها الحد من نشاط التنظيم الذي يعمد إلى استنزاف الأول عبر عمليات متفرقة ومتصاعدة بشكل كبير جداً.

ونشر المرصد السوري، في 13 ديسمبر، أن أجواء البادية السورية تشهد تحليقاً لسرب من الطائرات الحربية الروسية، تزامناً مع تنفيذها غارات مكثفة على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في مثلث حلب – حماة – الرقة، وسط اشتباكات عنيفة تشهدها محاور في المنطقة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1079 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ144 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 601 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.