مع مرور 200 يوم على الانتفاضة الشعبية.. المتظاهرون في السويداء يؤكدون على استمرارها حتى تحقيق المطالب

مع مرور 200 يوم على الانتفاضة الشعبية.. المتظاهرون في السويداء يؤكدون على استمرارها حتى تحقيق المطالب

محافظة السويداء: تجمع العشرات من المواطنين اليوم في ساحو الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة جديدة بعد مرور 200 يوم على الانتفاضة الشعبية لأبناء السويداء ضد النظام وحكومته مطالبين بالحرية وإسقاط رأس النظام وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين في السجون، وردد المتظاهرين شعارات منها “الشعب السوري واحد”.

وجدد أمس العشرات من المواطنين من أبناء السويداء تأكيدهم على استمرار الحراك السلمي ضد النظام وحكومته، حيث تجمع العشرات في ساحة الكرامة وسط المدينة مطالبين بالحرية وإسقاط النظام وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات”سلمية حتى إسقاط النظام”، و”سلميتنا سبيلنا للخلاص” و”نهج النظام الدموية نهجنا سلميتنا”.