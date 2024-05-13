مع مواصلة استهتار الأطراف الدولية بملف المعتقلين.. 4 مدنيين أبناء عمومة استشهدوا تحت وطأة التعذيب في معتقلات النظام

استشهد 4 مدنيين أبناء عمومة، تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات النظام، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الـ4 من مهجري منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، اعتقلوا في بداية الثورة السورية التي انطلقت في العام 2011، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، لأسباب غير معروفة.

وتواصل قوات النظام وأجهزتها الأمنية في انتهاكاتها بحق المعتقلين والمغيبين قسرياً داخل سجونها، من حيث التعذيب النفسي والجسدي، وإهمال الحالة الصحية لدى المعتقلين، وسوء التغذية، في ظل غياب دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في متابعة ملف المعتقلين والمغيبين في أقبية النظام.

وينبّه المرصد السوري لحقوق الإنسان من خطورة عدم احترام الاتفاقيات الدولية التي تنخرط فيها سورية، ويحذّر من مواصلة الاستهتار من قبل الأطراف المتصارعة بملف المعتقلين والمغيبين قسريا، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرّك للكشف عن مصير هؤلاء وفضح كل الأطراف المتواطئة.

وبذلك، يرتفع إلى 23 تعداد الذين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهادهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس.