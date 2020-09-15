مع نشاط خلايا التفجيرات في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. فرق الهندسة  تفجر عبوة ناسفة ضمن أحياء مدينة عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: فجرت فرق الهندسة التابعة للفصائل الموالية لتركيا، عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل كيس قمامة بالقرب من نقطة عسكرية للقوات التركية في حي الأشرفية بمدينة عفرين، دون تسجيل إصابات.

وتشهد مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها نشاطا لخلايا التفجيرات والاغتيالات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين يوم أمس الاثنين، حيث قضى واستشهد 10 أشخاص ومن بين الذين استشهدوا طفل وطبيب، كما أن عدد الذين قضوا واستشهدوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 35 جريح بعضهم في حالات خطرة.

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين قرب أحد أسواق المدينة، وعلى مسافة قريبة من إحدى النقاط الأمنية للفصائل الموالية لتركيا.