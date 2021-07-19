مع نشاط عمليات التهريب إلى تركيا.. إصابة شاب في اشتباكات بين “الجندرما” التركي وحرس الحدود التابع لـ”قسد” في ريف الحسكة

مع نشاط عمليات التهريب إلى تركيا.. إصابة شاب في اشتباكات بين “الجندرما” التركي وحرس الحدود التابع لـ”قسد” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: أصيب شاب بجروح أثناء صعوده الجدار الحدودي التركي في محاولة منه دخول الأراضي التركية مع اثنين من رفاقه، اليوم، من جهة قرية خرزة الواقع عند منتصف الطريق بين الدرباسية وعامودا في ريف الحسكة.

مصادر المرصد السوري أكدت أن الشاب وقع في منطقة تبادل نار بين قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” من جهة، وحرس الحدود التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، فيما تمكن رفاقه من دخول الأراضي التركية.

وتشهد المنطقة نشاطًا في عمليات التهريب من سورية إلى تركيا، لا سيما تهريب البشر.

على صعيد متصل، أطلق عنصر من حرس الحدود التابع لـ”قسد” قذيفة هاون من قرية كربشك 7 كلم غرب درباسية، ليلة أمس، نحو الأراضي التركية.

وفي سياق ذلك، ردت القوات التركية بقصف القرية بـ3 قذائف مدفعية، إضافة إلى استهداف القرية بالرشاشات الثقيلة، فيما فتحت قوات الأسايش واستخباراتها تحقيقًا في الحادث.