مع وصول الحرارة أكثر من 40 درجة.. الأفاعي السامة والعقارب تظهر بشكل كبير في مناطق المخيمات الحدودية شمال إدلب

تشهد مناطق سورية موجة حر شديدة إذ تصل الحرارة في بعض المناطق أكثر من 40 درجة، وتتسبب في ظهور الحيوانات السامة والحشرات، إضافة إلى خطورة تعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة، حيث تكثر الأفاعي السامة في مناطق المخيمات التي في غالبيتها أنشئت على أطراف القرى وفي الأراضي الصخرية التي تعد بيئة مناسبة للأفاعي.

ووفقا لمصادر أهلية، فإنه وبشكل يومي يقتل سكان المخيمات الحدودية أفاعي وعقارب بالقرب من خيامهم، وقبل أيام تعرض شاب نازح إلى لدغة أفعى سامة في مخيم اللج في ريف إدلب، وتمكن الأهالي من إنقاذ حياته وإعطائه المصل في إحدى المشافي القريبة.

وشكلت هذه الحادثة حالة من الخوف لدى قاطني المخيمات، بسبب عدم توفر المصل الخاص بلدغة الأفاعي إلا في مشافي معينة، تزامنا مع زيادة درجات الحرارة ودخول تلك الأفاعي إلى الخيام هربا من أشعة الشمس، ما ينذر بكارثة ومخاطركبيرة على النازحين والأطفال.