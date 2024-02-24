مقابل مليون دولار أمريكي.. تحرير مواطن بعد اختطافه من قبل شخص بهدف الحصول على فدية مالية في القامشلي

مقابل مليون دولار أمريكي.. تحرير مواطن بعد اختطافه من قبل شخص بهدف الحصول على فدية مالية في القامشلي

أقدم أحد الأشخاص قبل أيام على اختطاف مواطن واحتجازه ضمن شقة سكنية في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، وطلب فدية مالية من ذويه قدرها مليون دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه، وبعد سماع أصوات تخرج من الشقة من قبل الأهالي وإبلاغ قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، جرت عملية مداهمة للشقة السكنية قبل يومين وتحرير المختطف ونقله لأحد المراكز الأمنية للتحقيق، بينما تمكن الخاطف من الفرار إلى جهة مجهولة.

وفي 28 كانون الثاني الفائت، عثر على جثة طفل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد فقدانه عدة أيام، مقتول في ظرف غامض، وملقاة جثته داخل بئر في فناء منزل بحي الكورنيش في مدينة القامشلي شمال الحسكة.