مقابل مناطق الميليشيات الموالية لإيران.. القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية شرق دير الزور

محافظة ديرالزور: سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية مؤلفة من 5 عربات تجولت قرب جسر الميادين وبلدة الحوايج شرق مدينة ديرالزور بالقرب من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية.

وانطلقت الدورية من حقل العمر النفطي وعادت الآليات إلى القاعدة بعد انتهاء الجولة.

وأشار المرصد السوري في 12 شباط الجاري إلى تسيير قوات “التحالف الدولي” دورية عسكرية اعتيادية مؤلفة من 8 آليات في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي بالتزامن مع تحليق طائرة حربية لـ “التحالف” في سماء المنطقة.