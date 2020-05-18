مقابل نحو 1000 دولار أميركي شهرياً.. شركة أمنية روسية تجند نحو 200 سوري تمهيداً لنقلهم للقتال إلى جانب “قوات حفتر” في ليبيا

مقابل نحو 1000 دولار أميركي شهرياً.. شركة أمنية روسية تجند نحو 200 سوري تمهيداً لنقلهم للقتال إلى جانب “قوات حفتر” في ليبيا

وردت معلومات للمرصد السوري لحقوق الإنسان حول قيام شركة أمنية روسية، بتجنيد العشرات من السوريين لإرسالهم إلى ليبيا بغية القتال إلى جانب “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن تعداد المجندين حتى اللحظة بلغ 180 شخص من محافظات الرقة وحمص واللاذقية والحسكة، وهم متواجدون الآن في اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميميم العسكرية التي تسيطر عليها روسية، تمهيداً وتحضيراً لنقلهم إلى ليبيا، وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن المجندين سيتقاضون رواتب شهرية بقيمة 1000 دولار أميركي مقابل القتال إلى جانب “قوات حفتر” ضد “حكومة الوفاق الوطني” التي تدعمها تركيا ويتواجد ضمنهم “مرتزقة سوريين” موالين لأنقرة.

وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبه للمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف عملية تجنيد السوريين، وتحويلهم لمرتزقة سواء من قبل شركات أمنية روسية أو تركية وإرسالهم للقتال في ليبيا، والتدخل بالشأن الداخلي لأبناء الشعب الليبي.