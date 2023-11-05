مقابل 200 دولار ولمدة شهر واحد.. المجالس المحلية بريف حلب تمنح اللاجئين السوريين في تركيا الإذن بإجازة إلى سوريا

أعلنت المجالس المحلية في مدن وبلدات الباب وبزاعة وجرابلس وقباسين والغندورة بريف حلب، عن فتح باب التسجيل لدخول اللاجئين السوريين في تركيا إلى الأراضي السورية من عن طريق معبر جرابلس في إجازة لمدة شهر واحد لمن يحمل بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، مقابل دفع رسوم مالية تصل إلى 200 دولار أمريكي عن كل شخص.

ووفقاً لبيان أصدره مجلس الباب المحلي، فإن الرسوم لا تشمل الأطفال دون سن 3 سنوات، ويشترط إرسال صورة عن بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، وصورة إشعار البنك بعد إرسال الرسوم المالية المطلوبة، ويحق للسوريين التسجيل على الإجازة من جميع الولايات التركية بعدد 50 شخص شهرياً.