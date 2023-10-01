مقابل 750 مليون ليرة سورية.. عصابة تفرج عن مواطن بعد اختطافه شهر بريف درعا

مقابل 750 مليون ليرة سورية.. عصابة تفرج عن مواطن بعد اختطافه شهر بريف درعا

محافظة درعا: أفرجت عصابة، عن شخص من مدينة بصرى الشام بريف درعا، بعد اختطافه منذ قرابة شهر، وذلك بعد دفع فدية مالية تقدر بـ 750 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 55 ألف دولار أمريكي.

واختطف الشاب أثناء مروره على الطريق الزراعي في بلدة الجيزة، وهو مدني ويعمل في محل للدراجات النارية.

كما تم الإفراج اليوم شاب آخر من بلدة الغارية الشرقية بريف درعا بعد شهر من اختطافه مقابل فدية مالية لم تحدد قيمتها.

وكان نشطاء المرصد السوري أشاروا في 29 من أيلول الفائت، إلى أن أفراد عصابة، اختطفوا شاب ينحدر من بلدة عتمان بريف درعا الشمالي، كما سرقوا سيارته التي كان يستقلها، بالقرب من بلدة جلين غرب درعا.