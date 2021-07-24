مقاتلات روسية تتناوب على قصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية تزامنًا مع حملات تمشيط تجريها قوات النظام

مقاتلات روسية تتناوب على قصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية تزامنًا مع حملات تمشيط تجريها قوات النظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب 6 مقاتلات روسية على استهداف مواقع ينتشر بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بدءًا في بادية الشولا بريف دير الزور و وصولًا إلى مثلث حماة – حلب – الرقة وبادية حمص الشرقية، تزامن ذلك مع عمليات تمشيط تجريها قوات النظام برفقة المسلحين الموالين لها بحثًا عن خلايا التنظيم في بادية الشولا .

وفي 22 يوليو/تموز الجاري قصفت طائرات حربية روسية كل من بادية الشولا جنوبي دير الزور، والرصافة في الجنوب الغربي لمحافظة الرقة، تزامنًا مع استمرار عمليات البحث لقوات النظام والمسلحين الموالين لها عن مخابئ عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما نفذت الطائرات الحربية الروسية عدة غارات على باديتي حماة وحمص.