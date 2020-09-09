مقاتلات روسية تستهدف “جبل الأكراد” شمال اللاذقية.. تزامنا مع قصف صاروخي يطال مناطق في “جبل الزاوية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية على تلال كبانة في “جبل الأكراد” بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف صاروخي مكثف يطال مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، قصفاً متجدداً تنفذه قوات النظام على جبل الزاوية، مستهدفة مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وأطراف البارة ومنطقة سرجلا الأثرية، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.