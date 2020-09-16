مقاتلات روسية تستهدف مناطق بريف إدلب الجنوبي.. تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية استهدفت محاور بينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، حيث تستهدف مناطق في البارة ودير سنبل وبينين وحرشها وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبة وفليفل، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء.