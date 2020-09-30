مقاتلات روسية تستهدف مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في جبل “البشري” جنوب شرقي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية على مواقع انتشار عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” عند جبل “البشري” الواقع في البادية الجنوبية الشرقية لمحافظة الرقة.

ورصد المرصد السوري، في 27 أيلول / سبتمبر الجاري، سرب من المقاتلات الروسية استهدف مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، عند مثلث حماة – الرقة – حلب، وسط معارك كر وفر متواصلة بين عناصر التنظيم وقوات النظام في البادية.

ورصد المرصد السوري في 25 سبتمبر الجاري، ، جولة جديدة من القصف الجوي بدأتها المقاتلات الروسية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث تتناوب عدة مقاتلات روسية على استهداف مواقع التنظيم عند مثلث حماة – حلب – الرقة، وسط معارك كر وفر متواصلة بين عناصر التنظيم وقوات النظام في البادية.