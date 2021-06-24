مقاتلات روسية تستهدف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية بنحو 20 غارة في البادية تزامنًا مع عمليات تمشيط يقوم بها الفيلق الخامس المدعوم روسيًا

مقاتلات روسية تستهدف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية بنحو 20 غارة في البادية تزامنًا مع عمليات تمشيط يقوم بها الفيلق الخامس المدعوم روسيًا

قصفت المقاتلات الروسية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، مواقع تنشط فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بنحو 20 غارة جوية انطلاقاً من جبل البشري وصولاً إلى شمال شرقي السخنة وجبل العمور ضمن البادية السورية، تزامن ذلك مع عمليات تمشيط يجريها “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا، بحثًا عن خلايا التنظيم في المناطق آنفة الذكر.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس إلى مقتل عنصرين من إصابة نحو 7 آخرين من قوات النظام، إثر وقوعهم في في كمين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في منطقة وادي الأبيض ضمن بادية تدمر التابعة اداريًا لمحافظة حمص.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع استمرار قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولروسيا بحملات تمشيط في البادية السورية، بحثًا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد نشطاء المرصد السوري تنفيذ الطائرات الحربية الروسية أكثر من 40 ضربة جوية في مناطق متعددة من البادية، تركزت غالبيتها في ريف حمص الشرقي.

وفي 22 حزيران، أُصيب نحو 7 من عناصر قوات النظام، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء قيامهم بعمليات تمشيط في منطقة سد وادي الأبيض في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.