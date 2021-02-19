مقاتلات روسية تستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة جبل البشري شرقي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ المقاتلات الروسية لعدة غارات جوية، على مواقع انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط جبل البشري شرقي محافظة الرقة، حيث استهدف بنحو 10 ضربات مواقع التنظيم، بالتزامن مع تحليق للطيران الروسي في أجواء البادية السورية.

المرصد السوري أشار مساء الأمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت سلسلة غارات على البادية السورية، وذلك بعد غيابها عن الأجواء 48 ساعة، حيث رصد المرصد السوري تحليق نحو 30 طائرة حربية روسية، قصفت بأكثر من 100 غارة عدة مناطق في بادية حماة وحمص والرقة ودير الزور.