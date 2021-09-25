مقاتلات روسية تستهدف مواقع فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في ريف عفرين

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ المقاتلات الروسية لثلاثة ضربات جوية على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة في منطقة باصوفان الواقعة جنوب غرب مدينة عفرين، في الريف الشمالي لمحافظة حلب ضمن منطقة “غصن الزيتون” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث لايزال الطيران الروسي يحلق في أجواء المنطقة، يأتي ذلك بعد أن اندلعت اشتباكات بين قوات النظام من طرف، وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، من طرف آخر على محور قرية صوغانكه بناحية شيراوا صباح اليوم السبت، أصيب على إثرها أربعة عناصر من قوات النظام بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى مشافي نبل والزهراء في حلب لتلقي العلاج، يأتي ذلك بعد محاولة تسلل قامت بها فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على نقطة متقدمة لقوات النظام في قرية صوغانكه، لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما أصيب عدد من عناصر الجيش الوطني جراء وقوعهم بحقل الألغام في أثناء انسحابهم.